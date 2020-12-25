Некоторые контрольные мероприятия ФНС можно будет обжаловать через портал госуслуг. Но это не решения по проверкам

ФНС вошла в состав участников эксперимента по досудебному обжалованию решений или действий (бездействия) должностных лиц, реализуемого в соответствии с соответствующим постановлением Правительства РФ.

Добровольный эксперимент по досудебному обжалованию стартовал в июле 2020 года. На первом этапе в нем приняли участие МЧС России, Росздравнадзор и Ростехнадзор.

Проект позволяет физическим лицам и компаниям обжаловать решения по некоторым видам контрольно-надзорной деятельности ведомств через Единый портал госуслуг. В части ФНС к таким видам деятельности относится надзор в отношении организации и проведения азартных игр, в том числе в букмекерских конторах и тотализаторах, проведения лотерей, а также лицензионный контроль за производством и реализацией полиграфической продукции. Граждане и индивидуальные предприниматели могут подписать такую жалобу простой электронной подписью, а организациям необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.

Эксперимент продлится до 30 июня 2021 года. Если его признают удачным, досудебное обжалование могут распространить на другие виды контроля и надзора, сообщает пресс-служба ФНС.