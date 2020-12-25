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В Москве 31 декабря объявили выходным днем. Бюджетникам точно, а остальным рекомендовали

Столичный градоначальник объявил 31 декабря выходным днем для всех бюджетных организаций города.

«Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работника», — говорится в распоряжении Собянина.

Остальным организациям Москвы он порекомендовал также сделать 31-е выходным.

«Президент рекомендовал субъектам России самостоятельно принять решение и пообещал, что в последующие годы для этого будет принят федеральный закон. Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные организации и тех, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем», — сказал мэр.

По материалам «ТАСС».

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