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Для снижения бедности в два раза потратят более 15 трлн руб. до 2024 года

На мероприятия по снижению бедности с 2019 по 2024 годы планируют потратить огромную сумму денег — около 15,3 трлн рублей.

При этом введение мер по поддержке семей с детьми с рождения до семи лет позволит снизить уровень бедности на 2 п. п., говорится в анализе Счетной палаты по достижению национальной цели «Снижение в два раза уровня бедности в РФ».

«Общий объем финансирования данных мер составляет 15,294 трлн рублей в 2019-2024 годах: 89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности (согласно основным направлениям деятельности правительства Российской Федерации и единому плану), или 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ», — говорится в документе.

Отмечается, что достижение национальных целей на федеральном уровне осуществляется в рамках 992 мероприятий национальных проектов, федеральных проектов и государственных программ. При этом ряд крупномасштабных мер позволит существенно снизить уровень бедности.

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«Данные меры приводят к снижению уровня бедности на 2,32 п. п. и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 п. п. от уровня бедности и реальных располагаемых доходов до введения мер. Дополнительные денежные пособия семьям с детьми снижают дефицит доходов населения на 6,7%, что приводит к снижению бедности на 1,99 п. п. и росту реальных располагаемых доходов на 0,82 п. п.», — говорится в документе.

Как отмечает Счетная палата, в 2014-2018 годах доля всего объема социальных выплат, которую получали малоимущие семьи, находилась на уровне 22-26%.

«При этом 19-20% малоимущих домохозяйств не получали никаких социальных выплат в течение данного периода. Это говорит о низком уровне нацеленности социальных выплат на малоимущих, то есть о низкой доле средств социальной поддержки, получаемых малоимущими, в общей стоимости этих средств», — говорится в документе.

Вообще, если разделить 15,3 трлн рублей на 18 млн бедных (по данным Росстата), получается по 850 тысяч рублей. Хотя, просто раздать деньги неэффективно, их инфляция съест. 
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