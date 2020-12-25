250 млрд выручки потеряли торговые центры в 2020 году

Торговые центры в России за этот год потеряли более 250 млрд рублей выручки из-за пандемии COVID-19.

Об этом вчера сообщил на пресс-конференции президент Российского совета торговых центров (РСТЦ), первый заместитель генерального директора «Корпорации А. Н. Д.» Дмитрий Москаленко.

«По нашей оценке, падение выручки за период локдауна и последующие периоды для отрасли составила в районе 250 млрд рублей», — сказал Москаленко.

Как уточнил член президиума РСТЦ, гендиректор компании Malltech Николай Артеменко, потери в первые три-четыре месяца пандемии составили от 80 до 100% выручки. По итогам года, добавил он, вряд ли будут торговые центры, которые потеряли меньше 25%, в среднем потери будут доходить до 40-45%.

Восстановления отрасли стоит ожидать только в 2022 году, отметил Москаленко.

Также были сдвинуты сроки строительства новых торговых центров.

По материалам «ТАСС».