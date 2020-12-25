Вице-премьер предложил ввести акциз на иностранных работников

Компании, нанимающие иностранных работников, должны за это платить акциз, заявил вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«В отношении будущих проектов у меня есть большое желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы [компании] потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих», — сказал он в интервью РБК.

В частности, Трутнева беспокоит большое число иностранных работников, занятых в строительстве на Дальнем Востоке. Это и граждане из бывших республик СССР, Китая и других стран.

«Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу, прежде всего гражданам нашей страны», — пояснил Трутнев.

По его словам, надо, чтобы россияне работали и получали достойную заработную плату.

Если такую инициативу одобрят президент и премьер-министр, то она затронет уже существующие проекты.