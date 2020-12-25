В Кремле сообщили, что сокращать новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря не будут

Дмитрий Песков сообщил, что планов сокращать новогодние каникулы из-за объявления 31 декабря праздничным днем — нет.

«Их и де-юре быть не может. Что касается следующего года, то правительство будет рассматривать исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа. А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет», —уточнил представитель Кремля.

Ранее Путин призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Что и сделали в ряде из них.

По словам президента, работа в этот день «мягко говоря, своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

По материалам «РИА Новости».