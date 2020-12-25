Детское шампанское предлагают запретить

Член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил новый способ борьбы с пьянством.

На этот раз он предложил запретить детское шампанское. По его словам, именно детское шампанское программирует детей на употребление алкоголя. И даже приводит данные результатов исследования команды специалистов из Московского института психоанализа, согласно которым, наличие на семейных праздниках детского шампанского «размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности».

А ничего, что в том, что дети начинают в раннем возрасте употреблять алкоголь, виноваты почему-то не родители, которые либо зажимают ребенка до невозможности, и он потом «отрывается», либо просто на него забивают и не занимаются с ним. И не общая ситуация в стране, что люди порой от безысходности пьют, на глазах у детей. Виновато во всем именно безобидное детское шампанское, которое по сути своей — просто газировка в стеклянной бутылке.

А как быть в ситуациях, когда детям на праздниках наливают обычный сок или газировку в бокалы для алкогольных напитков? Чтобы они «как взрослые» со всеми «чокнулись»? Это тоже детей на употребление программирует?

Да и не лучше ли, чтобы детей к культуре правильного употребления приучили именно родители? В меру, по праздникам. Или пусть сами учатся, по подворотням и подъездам?