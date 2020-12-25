2021. В следующем году досрочного ЕГЭ не будет

В 2021 году досрочный ЕГЭ отменят для выпускников 11-х классов и других участников госэкзамена. ЕГЭ в следующем году пройдет с 31 мая по 2 июля.

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации, мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов... Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — говорится в сообщении.

Сам ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля.

Девятиклассники в 2021 году получат аттестаты по результатам ОГЭ по русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору не будут.

По материалам «РИА Новости».