2021. Глава Сбербанка считает, что в следующем году льготную ипотеку продлевать не нужно

Герман Греф считает, что программу льготной ипотеки по ставке 6,5% нужно сворачивать после июля 2021 года.

«Я думаю, что нужно выходить из программы субсидирования ипотеки. Для правительства она не очень дорогая, потому что банки очень снизили ставки, она не стоит очень дорого», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в качестве стимулирующего механизма льготная ипотека была умным шагом.

«В тот период времени, если бы такого шага не сделали, то большая часть экономики находилась бы в кризисе», — считает Греф.

Вместе с тем глава Сбербанка отметил, что из программы льготной ипотеки нужно выходить, а когда это сделать — вопрос открытый.

«Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать», — заключил он.

По материалам «РБК».