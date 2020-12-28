В ЦБ увидели очищающий эффект для экономики от последствий коронакризиса

Аналитики ЦБ увидели в коронакризисе положительный эффект. По их мнению, слабые и неэффективные компании ушли с рынка, когда как наиболее производительные только улучшили свои показатели.

Об этом пишет «РГ» со ссылкой на аналитическую записку регулятора.

В записке ЦБ РФ подчеркивается, что Всемирный банк, который в ежегодном докладе оценивал настоящее и спрогнозировал будущее российской экономики в условиях пандемии коронавируса и ее последствий, назвал пандемию коронавируса причиной глубочайшей рецессии мировой экономики со времен Второй мировой войны. В таких условиях российская экономика тоже переживает спад. Во втором квартале она сократилась на 8 процентов. При этом удалось избежать еще большего падения (на 9,6 процента), которое прогнозировали эксперты.

Но аналитики российского ЦБ увидели также признаки «очищающего эффекта» пандемического кризиса, выражающиеся в уходе с рынка наименее производительных компаний. В результате «профиль производительности оставшихся на рынке предприятий улучшается», — отмечается в исследовании ЦБ. Однако новые эффективные бизнесы на этом фоне пока не создаются.