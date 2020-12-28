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Что чаще всего покупали россияне в 2020 году, кроме продуктов

10 самых востребованных товаров, которые покупали россияне в «пандемийном» 2020 году.

Подборку популярных товаров сделал сервис Авито.

2020 год несомненно стал самым необычным годом для россиян и всего мира за последние десятилетия: карантин, обязательное ношение масок, социальная дистанция, удаленная работа... Изменилась и модель потребления — как ритейлеры, так и покупатели перешли в онлайн. Эксперты Авито проанализировали самые популярные покупки россиян по итогам 2020 года, ими оказались: маски, мебель и техника для домашнего отдыха, удаленной работы и учебы, а также товары для активного отдыха и занятия спортом в «дачных» условиях.

Из-за пандемии россиянам пришлось кардинально перестраивать свою жизнь, все обычные дела вмиг ограничились пространством дома: работа за кухонным столом, концерты и вечеринки онлайн, дистанционные занятия спортом, прогулки на балконе.

Создание домашнего комфорта вошло в топ приоритетных задач россиян, поэтому самыми популярными товарами этого года стали предметы для дома, удаленной работы и активного отдыха в домашних условиях. Из списка популярных запросов на сайте аналитики Авито выбрали 10 самых актуальных товаров 2020 года.

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10 самых популярных товаров 2020 года в России на Авито:

  • маска
  • диван
  • телевизор
  • холодильник
  • PS4
  • ноутбук
  • стол
  • iphone
  • велосипед
  • кроссовки
Одним из самых популярным товаров и символом 2020 года стала маска. В этом году маски на Авито, очевидно, покупали намного чаще чем в прошлом, а именно — в 7 раз. На сайте можно было встретить объявления о продаже масок в самых разных форматах: одноразовые в пачке, оптом, тканевые маски поштучно, с принтами, без рисунков и т.д.. Данные недавнего опроса показали, что большинство россиян отдают предпочтение обычным одноразовым маскам (56% респондентов), а поклонниками многоразовых моделей оказались около 37% опрошенных.

В течение первых трех месяцев 2020 года самым популярным товаром у россиян был диван, который и далее на протяжении практически всего года не опускался в рейтинге ниже третьего места. По сравнению с более «подвижным» 2019 годом продажи диванов на Авито в этом году выросли на 23%, а покупали их в среднем по России за 6 000 рублей — дороже на 9%, чем в прошлом году. Традиционное «дополнение к дивану» — телевизор также практически весь год держался в топе востребованных товаров, а в ноябре и декабре и вовсе стал самым популярным. Телевизоры в этом году покупали на 20% чаще, чем в прошлом.
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В июле, после полного выхода из карантина, на первое место в запросах на Авито переместился холодильник и продержался в ТОП-1 до октября включительно. В это время россияне активно занимались обустройством кухни, а также приобретали приборы для хранения заготовок на зиму в преддверии второй волны пандемии. Количество продаж холодильников на Авито в этом году возросло на 25% по сравнению с 2019 годом. В среднем по России холодильник стоил 5 950 рублей, дороже, чем в прошлом году всего на 1%.

Заядлые геймеры в этом году наконец получили возможность больше времени посвящать занятию любимым делом и начали покупать игровые консоли. Среди всех приставок любители видеоигр чаще всего выбирали PlayStation 4. К тому же, ее продажи взлетели еще и на фоне презентации новой консоли пятого поколения и игр для нее. В 2020 году PS4 покупали на 57% чаще, чем в прошлом, а средняя цена приставки установилась на уровне в 18 000 рублей — выше цены 2019 года на 6%.

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Текущий год стал «годом удаленки» как в работе, так и в учебе школьников и студентов, поэтому, помимо мест для отдыха, россияне начали обустраивать еще и домашние рабочие места, а ноутбуки, компьютерные столы и кресла стали неотъемлемой частью покупок. По сравнению с прошлым годом продажи ноутбуков выросли на 30%. Купить их на Авито в этом году можно было в среднем за 9 000 рублей, дороже на 6%, чем в прошлом году. Компьютерные столы или кресла обходились россиянам в среднем в 2 000 рублей — цена с прошлого года не изменилась, а покупали их на 34% чаще.

Необходимость постоянно быть на связи и иметь большой набор приложений для звонков и конференций породила рост спроса на обновление мобильных телефонов. На протяжении трех прошедших кварталов самой популярной маркой у пользователей Авито был iPhone. В этом году их покупали на 18% чаще, чем в прошлом. «Яблочный» смартфон можно было приобрести на сайте в среднем за 9 000 рублей — на 5% дешевле, чем в прошлом году.

Не забывали россияне и поддерживать активный образ жизни, насколько это было возможно в новых условиях 2020 года. С мая по июнь на первое место в рейтинге запросов пользователей вырвались велосипеды. В основном россияне покупали их для дачных велопрогулок с семьей. За прошедший год продажи велосипедов подскочили на 50% по сравнению с прошлым годом. Они подорожали на 7% и в среднем обходились россиянам в 4 500 рублей.

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Еще одним популярным товаром для активного отдыха и спорта в этом году стали кроссовки. Их покупали на 35% чаще, чем в прошлом в среднем за 800 рублей — стоимость с прошлого года не изменилась.
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