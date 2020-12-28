Что чаще всего покупали россияне в 2020 году, кроме продуктов

10 самых востребованных товаров, которые покупали россияне в «пандемийном» 2020 году.

Подборку популярных товаров сделал сервис Авито.

2020 год несомненно стал самым необычным годом для россиян и всего мира за последние десятилетия: карантин, обязательное ношение масок, социальная дистанция, удаленная работа... Изменилась и модель потребления — как ритейлеры, так и покупатели перешли в онлайн. Эксперты Авито проанализировали самые популярные покупки россиян по итогам 2020 года, ими оказались: маски, мебель и техника для домашнего отдыха, удаленной работы и учебы, а также товары для активного отдыха и занятия спортом в «дачных» условиях.

Из-за пандемии россиянам пришлось кардинально перестраивать свою жизнь, все обычные дела вмиг ограничились пространством дома: работа за кухонным столом, концерты и вечеринки онлайн, дистанционные занятия спортом, прогулки на балконе.

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Создание домашнего комфорта вошло в топ приоритетных задач россиян, поэтому самыми популярными товарами этого года стали предметы для дома, удаленной работы и активного отдыха в домашних условиях. Из списка популярных запросов на сайте аналитики Авито выбрали 10 самых актуальных товаров 2020 года.

10 самых популярных товаров 2020 года в России на Авито:

маска

диван

телевизор

холодильник

PS4

ноутбук

стол

iphone

велосипед

кроссовки

Одним из самых популярным товаров и символом 2020 года стала маска. В этом году маски на Авито, очевидно, покупали намного чаще чем в прошлом, а именно — в 7 раз. На сайте можно было встретить объявления о продаже масок в самых разных форматах: одноразовые в пачке, оптом, тканевые маски поштучно, с принтами, без рисунков и т.д.. Данные недавнего опроса показали, что большинство россиян отдают предпочтение обычным одноразовым маскам (56% респондентов), а поклонниками многоразовых моделей оказались около 37% опрошенных.

В течение первых трех месяцев 2020 года самым популярным товаром у россиян был диван, который и далее на протяжении практически всего года не опускался в рейтинге ниже третьего места. По сравнению с более «подвижным» 2019 годом продажи диванов на Авито в этом году выросли на 23%, а покупали их в среднем по России за 6 000 рублей — дороже на 9%, чем в прошлом году. Традиционное «дополнение к дивану» — телевизор также практически весь год держался в топе востребованных товаров, а в ноябре и декабре и вовсе стал самым популярным. Телевизоры в этом году покупали на 20% чаще, чем в прошлом.