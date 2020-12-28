Путин поручил освободить организации культуры от авансовых платежей по налогу на прибыль

Президент Владимир Путин поручил внести в законы поправки дополнительными мерами государственной поддержки отдельных видов культурной деятельности.

Организации культуры (в том числе негосударственные, занимающиеся постановкой театральных, оперных и балетных представлений в качестве основного вида деятельности) должны освободить от обязанности по исчислению и уплате авансовых платежей по налогу на прибыль. Сроки уплаты такого налога за эти периоды должны быть перенесены на март 2022 года.

Кроме того, Правительство должно проработать снижение ставки налога на прибыль и тарифов страховых взносов для отечественных организаций, занимающихся производством анимационных фильмов.

«Представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих установление налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере трех процентов для организаций кинематографии, учрежденных российскими физическими и юридическими лицами и осуществляющих производство анимационных фильмов на протяжении не менее пяти лет», — говорится в перечне поручений. Предложения должны быть направлены и на снижение до 7,6% совокупного размера тарифов страховых взносов для таких организаций.