Весь малый бизнес должен отчитаться в статистику до 1 апреля 2021 года. ИП тоже

Мосстат информирует, что в первом полугодии 2021 года в стране будет проводиться экономическая перепись малого бизнеса.

До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету в электронном виде с помощью:

портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);

интернет-сайта Росстата (http://websbor.gks.ru);

операторов электронного документооборота.

Анкеты можно заполнить и на бумаге, сдав её в органы стастики лично или отправив по почте.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, и в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.

Организации должны сдать форму МП-сп, а индивидуальные предприниматели — 1-предприниматель.