Весь малый бизнес должен отчитаться в статистику до 1 апреля 2021 года. ИП тоже

Мосстат информирует, что в первом полугодии 2021 года в стране будет проводиться экономическая перепись малого бизнеса.
До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету в электронном виде с помощью:
- портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
- интернет-сайта Росстата (http://websbor.gks.ru);
- операторов электронного документооборота.
Анкеты можно заполнить и на бумаге, сдав её в органы стастики лично или отправив по почте.
Экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, и в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.
Организации должны сдать форму МП-сп, а индивидуальные предприниматели — 1-предприниматель.