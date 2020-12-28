Пенсионеры смогут получать пенсию в цифровых рублях, если пожелают, сказала глава ЦБ

Глава ЦБ сообщила, что пенсионеры смогут получать пенсию в цифровых рублях. Однако решение о выпуске цифровой валюты пока не принято.

«Пенсии — как люди захотят. Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка, точно так же смогут выбирать, люди смогут выбирать», — сказала она.

Вместе с этим глава регулятора отметила, что решение о выпуске цифровой валюты пока не принято.

«Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы, и технологические риски разные могут возникать. А плюс к этому нам нужно понять, что действительно люди и бизнес от этого получат, вы правильный вопрос задали», — добавила она.

По материалам «ТАСС».