Какие желания люди загадывают на Новый год? Интересная статистика

Счастья, здоровья и высокой зарплаты — россияне рассказали, какие желания загадают на Новый год.

Сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, какие желания жители России загадают в Новогоднюю ночь. В опросе приняли участие более 3500 респондентов из всех регионов страны. Главным желанием жителей России на будущий год ожидаемо стало здоровье — такой вариант выбрали более половины опрошенных (51%) (множественный выбор). 44% респондентов отметили, что загадают высокую зарплату, а 42% хотели бы, чтобы грядущий год был для них счастливым.

35% участников исследования, как и многие жители всего мира, лелеют мечту об окончании пандемии коронавируса в 2021 году.

28% опрошенных желают приобрести квартиру, дачу или автомобиль,

23% — найти свое призвание, а каждый пятый (20%) надеется найти чемодан с миллионом долларов.

19% респондентов в новогоднюю ночь загадают, чтобы следующий год прошел без катаклизмов и катастроф,

15% желают найти свою любовь,

14% — наконец отправиться в путешествие своей мечты.

Каждый десятый опрошенный отметил, что не хочет заразиться коронавирусом, и это его главное желание на 2021 год. 7% респондентов загадают провести весь год на удаленном формате работы. При этом 3% жителей России мечтают поскорее вернуться в офис. По 1% опрошенных загадают миллион подписчиков в социальных сетях или посещение концерта любимой группы.