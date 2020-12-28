В МВД не планируют дополнительных мер к нарушителям перчаточно-масочного режима на Новый год

В МВД сообщили, что в новогодние праздники не будут предпринимать дополнительных мер за несоблюдение перчаточно-масочного режима.

Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Наумов.

«Я не думаю, что какие-то дополнительные меры потребуются. Мы живем в этих условиях уже с весны, дополнительных мер не будет. Хотел призвать (граждан) быть более социально ответственными, так как сотрудники полиции не будут проходить мимо», — сказал он.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин отметил, что существует определенная категория граждан, которые принципиально не надевают маски, думая, что опасности не существует и к таким людям применяются определенные меры.

«Наши сотрудники и военнослужащие сориентированы в основном на профилактику, на предупреждение, чтобы соблюдались те или иные меры безопасности. К большому сожалению, находится незначительная категория граждан, которая принципиально не хочет выполнять эти требования, не надевают маски, считая, что опасности не существует, и тем самым подвергая опасности не только себя, но и других людей. Конечно, определенные меры к таким гражданам принимаются и будут предприниматься. Дополнительных мер здесь тоже не требуется», — сказал Грибакин.

По материалам «ТАСС».