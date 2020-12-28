Мэрия Москвы потратила более 214 млн рублей на систему с распознаванием лиц на остановках

В Москве потратили 214,4 млн рублей на камеры с распознаванием лиц на остановках общественного транспорта для отслеживания соблюдения гражданами социальной дистанции.

Об этом пишут «МБХ-медиа» со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно документам, комплекты видеонаблюдения должны предоставлять возможность «интеллектуальной видеоаналитики», в частности, уметь классифицировать звуки, подсчитывать число людей в поле зрения и составлять тепловые карты. Кроме того, система должна обладать возможностью «анализа видео-трафика и детектирования лиц», а также определять соблюдение социальной дистанции людьми в кадре.

Всего мэрия Москвы закупила 1156 комплектов по цене 185,5 тысячи рублей за штуку. В комплект входит одна камера, маршрутизатор с блоком питания, антенный комплекс, флэш-накопитель и другие устройства. Устанавливать их планируется на остановочных павильонах ПО28.

Ждем новых штрафов за несоблюдение социальной дистанции им асочного режима?