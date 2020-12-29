Код «ВИРУС» для медиков в СЗВ-СТАЖ действует с 01.01.2020 по 30.09.2020

За отчетный период 2020 год страхователи обязаны представить сведения о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ не позднее 01.03.2021 года.

Если численность работников превышает 25 человек, сведения представляются в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью.

ПФР напоминает, что в СЗВ-СТАЖ за 2020 год в отношении медицинских работников, задействованных в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 и подозрением на COVID-19, предусмотрено указание кода «Вирус».

Срок действия кода «Вирус» с 01.01.2020 по 30.09.2020.