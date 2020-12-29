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Скидка 30% на Клерк.Премиум закончится через три дня!

Осталось всего три дня, чтобы получить Клерк.Премиум с хорошей скидкой в 30%!

Декабрь заканчивается, послезавтра уже наступит Новый год! У вас есть еще немного времени, до того, как часы пробьют 12 ночи, чтобы успеть получить кучу полезностей с хорошей скидкой. 

«Клерк.Премиум» — это доступ к 23 онлайн-курсам (по некоторым даем сертификат ИПБ), записям 127 экспресс-семинаров, инструментам для бухгалтеров и отключение рекламы на klerk.ru. Каждый месяц коллекция курсов и семинаров растет. И доплачивать за это подписчикам не надо.

Времени все меньше!

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Учим показывать владельцам бизнеса, куда уходят их деньги и как заработать их больше
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12350 ₽
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