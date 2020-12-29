Скидка 30% на Клерк.Премиум закончится через три дня!

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«Клерк.Премиум» — это доступ к 23 онлайн-курсам (по некоторым даем сертификат ИПБ), записям 127 экспресс-семинаров, инструментам для бухгалтеров и отключение рекламы на klerk.ru. Каждый месяц коллекция курсов и семинаров растет. И доплачивать за это подписчикам не надо.

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