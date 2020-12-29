13-я зарплата или пенсия каждому за счет бюджета! Очередная инициатива в Госдуме

В Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю зарплату или 13-ю пенсию за счет неиспользованных бюджетных средств.

С такой инициативой выступил Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», пишут Ura.ru.

«В прошлом году я уже предлагал из неизрасходованных средств выплатить 13-ю зарплату бюджетникам, 13-ю пенсию и 13-ю стипендию. Думаю, что это не только возможно, но и необходимо сделать после новогодних каникул, когда у людей будет гулять ветер в карманах — без повышения потребительского спроса экономику не восстановить», — говорит Миронов.