Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам требует проработки

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам нуждается в проработке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом глава Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.

Глава ФНПР назвал решение о ее приостановке в 2016 года неправильным. Шмаков отметил, что данное решение привело к прекращению работы многими пенсионерами.

«Поэтому мы считаем, что надо вернуться к этому вопросу, тем более что на совещании, мы знаем, которое было, которое Вы вели, по социальным вопросам с партиями 6 октября, Вы давали такое поручение с этим разобраться. Тем не менее мы вновь получаем от Правительства ответы о том, что это уже решено и к этому возвращаться не будем», — сказал глава федерации независимых профсоюзов.

«Сейчас у нас в Конституции написано о том, что регулярная индексация пенсий. Там не написано каких — работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, — там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил её тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть», — сказал Шмаков.

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Шмаков сообщил, что работающим пенсионерам начисляют компенсационные коэффициенты, но они не покрывают их потерь от приостановки индексации пенсий.

«Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — ответил Путин — «Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».

По материалам Интерфакса.