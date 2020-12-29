Московские школьники будут отдыхать до 17 января 2021 года

Столичные школьники будут отдыхать на каникулах до 17 января 2021 года. Кроме того, открывается вакцинация для строителей и студентов старше 18 лет.

Об этом пишет Собянин у себя в блоге.

Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 г.

продлеваются на неделю – Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные Правительству Москвы.

уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные Правительству Москвы. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения.

образовательным учреждениям принять аналогичные решения. В период каникул дистанционных занятий не будет . Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.

. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы. Расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от Covid-19.

от Covid-19. Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

Детям до 18 лет пока вакцинацию пройти не удастся, поскольку для них вакцину пока не одобрил Минздрав.

Прошедшие вакцинацию москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.