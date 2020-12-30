Подписан закон о запрете на посредников при переводе пенсий в НПФ

Президент Владимир Путин подписал федеральный от 30.12.2020 № 537-ФЗ, запрещающий привлекать агентов-посредников при переводе пенсий в негосударственные пенсионные фонды.

Сейчас человек может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями один раз в пять лет. Если это происходит досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется. Закон обязывает предупреждать граждан о таком риске, однако агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на досрочный перевод средств, несут убытки.

Доля заявлений о досрочном переходе по состоянию на 1 июля 2019 г. составила 98% от общего количества подаваемых заявлений. Среди причин этого — заинтересованность агентов НПФ, которые не ставят в извеситность граждан о возможной потере накопленного дохода. Кроме того, очень много жалоб на фальсификацию договоров.

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Закон вводит прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) в целях заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и НПФ от имени негосударственного пенсионного фонда.

Громе того, гражданин получит право запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом, за исключением его личного визита в ПФР.

Если в Пенсионный фонд всё же поступит заявление гражданина о досрочном переходе через представителя, то, согласно документу, будет необходимо проверить подлинность нотариально удостоверенной доверенности. Это будут делать с помощью межведомственного электронного взаимодействия ПФР и оператора единой системы нотариата. Нотариус, получивший такой запрос, незамедлительно, не позднее рабочего дня, следующего за датой получения соответствующего обращения, должен направить ответ в Пенсионный фонд. В случае неподтверждения оператором подлинности нотариально удостоверенной доверенности заявление застрахованного лица предлагается оставлять без рассмотрения.