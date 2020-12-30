Поставщиков платежных приложений могут заставить интегрироваться с системой «Мир»

Arhimed0 Ой, а что же Вы для шестидневной недели на 2021 год не сдела... Производственные календари на 2020 и 2021 годы. И все прочие

Олесиичка Извиняюсь, если не по теме....а кто нибудь знает от куда мог... Госдума освободила малый бизнес от обязательного аудита