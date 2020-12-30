Поставщиков платежных приложений могут заставить интегрироваться с системой «Мир»

Путин подписал закон, дающий ЦБ право обязывать поставщиков платежных приложений интегрировать их с системой «Мир».
«Банк России вправе установить требования об обеспечении поставщиком платежного приложения возможности клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением платежного приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт», — говорится в законе.
Этот же закон заодно обязывает граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам.
Текст закона прикреплен во вложении.