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Поставщиков платежных приложений могут заставить интегрироваться с системой «Мир»

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Путин подписал закон, дающий ЦБ право обязывать поставщиков платежных приложений интегрировать их с системой «Мир».

«Банк России вправе установить требования об обеспечении поставщиком платежного приложения возможности клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением платежного приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт», — говорится в законе.

Этот же закон заодно обязывает граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам.

Текст закона прикреплен во вложении.

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