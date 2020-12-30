95% туристов не воспользовались программой туристического кэшбека

Участниками программы туристического кешбэка стали только 5% туристов, подсчитали в Высшей школы экономики.

На вопрос, почему туристы не стали участвовать в программе, 28 % респондентов ответили, что они не пользуются картами «Мир».

В числе других причин было отсутствие подходящего места отдыха среди доступных по программе — об этом заявили 26 % опрошенных, еще 21 % не знали о программе, 16 % не нашли подходящего места проживания, а почти 10 % сложно было, по их признанию, зарегистрироваться в программе.



Программа туристического кешбэка сработала ограниченно, поскольку уже осенью началась вторая волна пандемии, а это не самое лучшее время для внутреннего туризма, отметил начальник отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления ВШЭ Ляйля Синятуллина. По ее мнению, сама программа правильная, ее можно и нужно использовать в будущем — это хороший механизм стимулирования спроса на внутренние туристические поездки, передает РБК.