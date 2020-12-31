В Москве из-за ледяного дождя отменили и задержали около 150 авиарейсов

В столичных аэропортах из-за плохих метеоусловий отменено и задержано около 150 рейсов.

Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщили изданию в пресс-службе Домодедово, последствия ледяного дождя привели к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из аэропорта.

«На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами», — сообщили в пресс-службе.

В аэропортах Москвы отменены 96 рейсов, еще 53 задержаны, по информации сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в Домодедово 78 рейсов задержано и три отменено, в Шереметьево шесть рейсов задержано и 48 отменено, во Внуково 12 рейсов задержано и два отменено.

Как пишет издание, очевидцы сообщают о скоплении тысяч пассажиров в терминалах аэропорта Домодедово; большинство из них не может вылететь из Москвы в регионы.