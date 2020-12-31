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#2021. Минтруд предварительно рассчитал прожиточный минимум на следующий год. Он составит 11 653 руб.

Минтруд провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год: он составит 11 301 рубль. А в 2021 году — 11 653 рубля.

Об этом сообщается на сайте ведоства.

Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров — 9 299 рублей, для детей — 11 203 рубля. Это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года.

Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 653 рубля, трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11303 рубля, для пенсионеров — 10022 рубля.

Как говорится, «чтоб ты жил на этот прожиточный минимум».

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