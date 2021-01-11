Туры, купленные по программе кешбэка, можно переносить до конца 2021 года

Граждане, которые приобрели туры или забронировали отели по программе туристического кешбэка, смогут перенести путешествие до конца 2021 года. Такое правило будет действовать в том случае, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Принято соответствующее Постановление Правительства № 2333 от 29.12.2020.

Точный срок переноса должен быть определен дополнительным соглашением между туристом и юрлицом, сформировавшим туристическую услугу. Поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года.

Правила также распространяются на граждан, которые приобрели туры по программе кешбэка, но в регионе их постоянного проживания был объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

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Решение связано с тем, что из-за введения новых ограничительных мер в регионах многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путевок. Теперь эти вопросы урегулированы на уровне Правительства.

Напомним, программа туристического кэшбека стартовала в августе 2020 года. За это время граждане смогли приобрести туры на 6,5 млрд рублей. Общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей. Все поездки по программе должны завершиться не позднее 10 января ‎2021 года, если они не будут перенесены на более поздний срок.