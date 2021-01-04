Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года, опубликован на сайте Кремля.

На пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспеченности. И отметил, что пенсионеры этого заслуживают. Позже президент уточнял, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это решение было принято в связи с необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

По материалам ТАСС.