Поменяются требования к уставам акционерных обществ

Зачастую уставы акционерных обществ содержат информацию, фактически повторяющую положения закона.

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 1087689-7, который призван оптимизировать требования к содержанию уставов АО.

Предлагается в уставе АО в обязательном порядке отражать сведения о правах акционеров — владельце акций каждой категории (типа), о структуре и компетенции органов управления общества и порядок принятия им решений, о порядке подготовки и проведения общего собрания, в том числе перечень вопросов, решения по которым принимаются органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно только, если в отношении указанных вопросов предусматривается отличное от установленного законом регулирования.

При этом эти сведения должны содержаться в уставе ПАО, а в отношении непубличного АО предлагается установить, что такие сведения должны содержаться либо в уставе, либо в акционерном соглашении, сторонами которого являются все акционеры.

Кроме того, внесут поправки в нормы закона об АО, которые устанавливают срок проведения собрания акционеров, состав совета директоров, кворум для проведения его заседаний и коллегиального исполнительного органа общества.

Сейчас все это отражается в уставе АО. Законопроект же предлагает закрепить эти нормы непосредственно в законе. При этом останется возможность уставом изменить эти нормы.