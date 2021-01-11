В ФАС предлагают маркировать товары, произведенные в России под международными брендами

В России может появиться новый вид маркировки товаров. ФАС предлагает дополнительно маркировать товары международных брендов, произведенных в России, если их качество отличается от зарубежных аналогов.

Об этом пишут «Известия».

Служба предлагает внести изменения в технические регламенты ЕАЭС относительно маркировки товаров, а также в закон «О защите прав потребителей».

По мнению ведомства, если качество таких товаров ниже, чем, к примеру, у европейских аналогов, то преимущества такого товара являются необоснованными. При этом, в ФАС опираются на данные исследования, по результатам которого выяснилось, что люди выбирают в первую очередь зарекомендовавший себя бренд, на первое место ставя качество продукции, а уже потом ее доступность.

Поэтому производители должны проинформировать потребителя о качестве и свойствах своего товара — в первую очередь с помощью очевидных различий в упаковке товара, считают в ведомстве.