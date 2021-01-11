В Правительстве исключили рост цен на бензин в 2021 году выше инфляции

Тренд на увеличение цен на бензин может укрепиться за счет повышения цен на нефть и слабого рубля, сообщают сегодня СМИ.

Между тем в Правительстве заявили, что изменение розничных цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в течение 2021 года не превысит темпов инфляции.

Как сообщил замглавы кабмина Александр Новак, в течение прошедшего 2020 года рост цен на бензин АИ-92 не превысил 2%.

«При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте. Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм», — сообщил вице-премьер. Он также добавил, что Правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и на розничном рынках.