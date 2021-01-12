Пенсионерам увеличили пенсии на 6,3 %

С 1 января страховые пенсии 32 миллионов неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3 %, сообщает ПФР.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе повышены пенсионные права будущих пенсионеров. Это сделано через увеличение на 6,3 % стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты, исходя из которых складывается страховая пенсия. Стоимость одного балла в новом году повышена с 93 рублей до 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты — с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.

У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Индексация страховых пенсий с 2019 года