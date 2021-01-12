Пенсии предлагают индексировать два раза в год

Сейчас социальные пенсии индексируют ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Сегодня в Госдуму внесен законопроект № 1090912-7, который предполагает, что, если за этот период рост цен на товары и услуги обгоняет рост прожиточного минимума, социальные пенсии следует дополнительно индексировать с 1 июля.

Напомним, что касается страховых пенсий, то они в период с 2019 по 2024 годы индексируются с 1 января, а не с 1 апреля.

Для страховых пенсий в проекте также предусмотрена дополнительная индексация — не только с 1 января, но еще и с 1 апреля.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.