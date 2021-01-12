ФНС расширила возможности сервиса «Прозрачный бизнес»

В сервисе «Прозрачный бизнес» расширены возможности поиска и просмотра необходимой информации, сообщает ФНС на своем сайте.

Так, появилась функция «Расширенный поиск», которая позволяет пользователям получать необходимую информацию, добавив дополнительные условия.

В частности, можно сделать выборку с учетом задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, среднесписочной численности работников, уплаченных налогов и страховых взносов, расходов и доходов. В перечне дополнительных условий также наличие налоговых нарушений, участие в консолидированной группе налогоплательщиков, применение специальных налоговых режимов, наличие сведений о недостоверности адреса юридического лица или его органов управления и др.

Для перехода в «Расширенный поиск» предусмотрена специальная ссылка на главной странице – «Поиск информации во всех разделах сервиса».

Кроме того, создан раздел «Сравнение», который позволяет самостоятельно сопоставить данные двух и более компаний. Для использования этого режима необходимо выбрать хотя бы один критерий, например, место нахождения компании или вид экономической деятельности и т.д.