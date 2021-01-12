Росстат продлил срок сдачи отчетов МП-сп и 1-предприниматель через Госуслуги. Но на портале нет такого сервиса

Росстат разрешил организациям и предпринимателям на месяц отложить сдачу статотчетности по сплошному наблюдению за малым бизнесом, если она сдается через портал Госуслуг. Приказ от 30.12.2020 № 864 опубликован на сайте ведомства.

Речь идет о формах МП-сп и 1-предприниматель за 2020 год, их надо сдать абсолютно всем организациям и ИП, являющимся малыми предприятиями. Срок отправки отчетов — до 1 апреля 2021 года. Сдать их можно в бумажном и электронном виде. Если формы будут отправляться через портал Госуслуг, то срок — 1 мая 2021 года.

Редакция «Клерка» попыталась найти на портале Госуслуг возможность сдать такую отчетность, но, увы, не нашла. А на форуме пользователи поделились ответом от техподдержки портала:

Т.е. Росстат заявил об отправке отчетов через Госуслуги, но пока такую возможность не реализовал.