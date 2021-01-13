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С 2021 года сумму взносов по временной нетрудоспособности нельзя уменьшить на выплаченные работникам пособия

Действие зачетного механизма при уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование  прекращено, напоминает Управление ФНС по Санкт-Петербургу.

С 1 января 2021 в соответствии со ст. 431 НК РФ на всей территории России вводится механизм прямых выплат пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Поэтому зачесть ранее выплаченные пособия в счет уплаты взносов уже не получится. 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уплачиваются страхователями  в полном объеме без уменьшения на сумму расходов, предупреждают налоговики.

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