Изменят условия применения пониженных взносов для резидентов ТОР

Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) применяют пониженные тарифы страховых взносов (7,6 %).

Однако сейчас законодательством предусматривается ограничение для резидентов ТОР, за исключением территории Дальневосточного федерального округа и свободного порта Владивосток, по сроку предоставления названной льготы.

Пониженные тарифы взносов применяются в отношении резидента ТОР,

‎(за исключением ДФО и свободного порта Владивосток), получившего такой статус не позднее чем в течение 3 лет со дня создания соответствующей ТОР.

Вместе с тем для ДФО и Владивостока пониженные тарифы применяются в течение 10 лет с момента получения соответствующего статуса

‎до 31 декабря 2025 года.

Минэкономразвития подготовило проект поправок в НК, которые затрагивают вопрос пониженных взносов для ТОР.

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Предлагается предоставлять указанные льготы резидентам ТОР,

‎за исключением территории ДФО и свободного порта Владивосток, получивших соответствующий статус по истечении 4 лет с момента создания ТОР.

Кроме того, законопроектом предлагается также распространить право на применение пониженных тарифов страховых взносов на резидентов ТОР, получивших соответствующий статус по истечении трехлетнего периода функционирования ТОР и до вступления в силу данного Федерального закона. По состоянию на 11 декабря 2020 года на таких 35 ТОР зарегистрировано 11 резидентов, которые не применяют пониженные тарифы страховых взносов, говорится в пояснительной записке.