Новый прожиточный минимум – это борьба с бедностью с помощью статистических манипуляций. Так считают в «СР»

Новый порядок расчета прожиточного минимума позволяет чиновникам бороться с низкими доходами населения с помощью статистических манипуляций, ничего не меняя по существу, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Напомним, на 2021 год ПМ установлен в размере 11 653 руб. в целом на душу населения.

Это всего лишь на 3,1 % выше прошлогоднего показателя, в то время как официальная инфляция за год выросла на 4,9 %, отметил Сергей Миронов.

«Получается, что в 2021 году бедные россияне должны стать еще беднее, а социальные стандарты еще ниже», — сказал политик.

Председатель СР пояснил, что прежде ПМ рассчитывался на основании стоимости потребительской корзины, а теперь исходя из медианного дохода — величины, при которой одна половина граждан получает больше, а другая половина меньше данной цифры.

«Стоимость потребительской корзины позволяет судить: сколько людям нужно, чтобы обеспечить минимум их потребностей при существующих ценах. Медианный доход лишь фиксирует уровень доходов граждан, а достаточны они или нет, — из этих цифр ничего не понять, ни к каким действиям и выводам они не побуждают», — подчеркнул депутат.