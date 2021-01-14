В 2021 году материнский капитал увеличился

Материнский капитал на первого ребенка был увеличен на 17,3 тыс. рублей и с нового года составляет 483 882 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились с 2020 года, увеличился после индексации на 22,8 тыс. рублей и составляет теперь 639 432 рубля.

Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, объем господдержки дополнительно увеличивается. С нового года сумма такой прибавки к маткапиталу за счет индексации выросла до 155 550 рублей.

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы в январе.