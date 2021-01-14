Легализуют онлайн-продажу алкоголя

Министерство промышленности и торговли поддержало инициативу легализовать дистанционную торговлю алкоголем.

Напомним, с таким предложением выступил первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

«Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Сообщается, что Минфин внес на рассмотрение Правительства поправки к закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, предусматривающие снятие запрета на дистанционную торговлю спиртным.