Старшеклассники возвращаются с дистанционки. Во многих регионах

В Москве старшеклассники возвращаются в школы после дистанционного обучения. Но остальные антиковидные меры остаются в силе.

Об этом пишет Собянин у себя в блоге.

С понедельника, 18 января 2021 г. учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.

Транспортные карты школьников будут разблокированы. Но при возникновении хотя бы одного случая заболевания в классе весь класс будет переводиться на дистанционное обучение.

Все остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 г.

Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Далее мэр объясняет, почему именно на неделю.

«По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений».

Заодно напомнил о социальной дистанции, противоэпидемических мерах и вакцинации.

В других регионах школьники также возвращаются в классы, сообщает Минпросвещения.