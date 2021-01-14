В России наступил переломный момент в ситуации с коронавирусом. Так считает Мишустин

Мишустин заявил о переломном моменте в коронакризисе благодаря вакцинации населения. Дальше, по его словам, ситуация будет улучшаться.

Об этом он заявил в своем видеоприветствии участникам Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии».

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», — сказал Мишустин.

Он также отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ.

По материалам «РИА Новости».