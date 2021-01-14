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В Госдуме предсказали высокий спрос на цифровые валюты

В Госдуме считают, что будущее — за цифровыми валютами. И предрекают высокий спрос у населения на цифровой рубль.

Об этом сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть целая группа составляющих, которые обеспечивают привлекательность этого инструмента (цифрового рубля — прим. ТАСС), поэтому я уверен, что за цифровым рублем будущее. При этом, конечно, это и вызов для кредитных организаций», — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

Аксаков уточнил, что ожидает высокого спроса на цифровой рубль как со стороны граждан, так и организаций. В частности, компаниям цифровая валюта необходима для обслуживания экономического оборота, если организация планирует использовать технологии распределенного реестра во взаимодействии со своими партнерами или в работе своих подразделений.

По материалам «ТАСС».

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