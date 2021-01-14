Соцвычет по НДФЛ хотят увеличить со 120 тыс. до 288,6 тыс. рублей

«Справедливая Россия» подготовила проект поправок в статью 219 НК в части увеличения размера социального налогового вычета.

Напомним, сейчас социальный налоговый вычет составляет 120 тыс. рублей. Последнее повышение было в 2008 году.

Речь идет о расходах на обучение, лечение, добровольное пенсионное страхование, благотворительность.

«Понятно, что сегодня совсем другие цены и другие траты, в том числе на лечение или образование. Мы предложили проиндексировать этот показатель с учетом инфляции за все прошедшие годы. В результате максимальный размер социального налогового вычета должен вырасти в два с лишним раза — до 288 608 рублей. Надеюсь, что Правительство поддержит это давно назревшее решение», — заявил лидер «СР» Сергей Миронов.