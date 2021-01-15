При уходе за несколькими 80-летними бабушками, стаж и пенсионные баллы дадут в одинарном размере

В соответствии с Указом Президента от 26.12.2006 № 1455 компенсационные выплаты по уходу за пожилыми в возрасте 80 устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного на период осуществления ухода за ним.

При этом нет ограничений по количеству нетрудоспособных лиц, за которыми можно ухаживать.

Страховой стаж учитывается в календарном порядке. За 1 год ухода за нетрудоспособными гражданами начисляется 1,8 пенсионных балла.

А если у гражданина несколько таких «подопечных» бабушек-дедушек? Ответ на этот вопрос дали в ПФР.

При одновременном уходе за несколькими нетрудоспособными гражданами двойной учет страхового стажа и двойное начисление индивидуальных пенсионных коэффициентов законодательством не предусмотрены.