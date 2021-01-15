Сбербанк за сутки успел выдать льготных кредитов для бизнеса под 7% на 100 млн руб.

В первые сутки после снижения ставки по льготным кредитам для бизнеса в Сбере выдали их на 100 млн. При этом, все, кто подавали заявление на 8,5%, тоже получили по сниженной ставке.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Все клиенты банка, которые подавали заявку на кредит под ставку 8,5%, при одобрении заявки получат финансирование на новых условиях — под сниженную ставку 7%. За первые сутки действия новых условий Сбербанком заключено уже шесть договоров на сумму более 100 млн рублей», — привела пресс-служба банка слова сказал заместителя председателя правления Анатолия Попова.

Он отметил, что банк позитивно оценивает инициативу правительства РФ по снижению ставки до 7% по программе льготного кредитования бизнеса. По его словам, новые условия «сделают программу более доступной для предпринимателей и помогут им не только в поддержке текущей деятельности, но и в развитии бизнеса и запуске новых инвестиционных проектов».