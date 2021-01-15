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ЦБ запретил банкам списывать единовременные выплаты на детей в счет долгов

ЦБ РФ указал банкам на недопустимость списания за долги единовременных выплат на детей, говорится в информационном письме регулятора.

Банк России отмечает, что по информации Федеральной службы судебных приставов на выплачиваемые за счет средств федерального бюджета единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не обращается.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря объявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет.

По материалам ТАСС.

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