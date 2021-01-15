ЦБ запретил банкам списывать единовременные выплаты на детей в счет долгов

FA В малом бизнесе и в значительной части среднего бухотчетност... Зачем нужна реформа бухгалтерского учёта

Arhimed0 а считать они его как будут? по данным банков о перечисленны... 😡 ФНС будет сама исчислять налоги за налогоплательщиков