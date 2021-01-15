Малые и средние компании смогут подключиться к «Маркетплейсу» Центробанка

Малые и средние компании смогут подключиться к системе «Маркетплейс» Центробанка. Такой законопроект внесен в Госдуму регулятором.

Сейчас в системе «Маркетплейс» работает три платформы: «Финуслуги», где можно открыть банковский вклад и купить полис ОСАГО, «ВТБ Регистратор», который предлагает внебиржевые государственные облигации, и Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» с линейкой паев паевых инвестиционных фондов. Пока пользоваться этими услугами могут только физические лица.

Однако интерес к дистанционным финансовым услугам есть и у юридических лиц, считают в ЦБ, поскольку они нуждаются в заёмных средствах. После принятия законопроекта они смогут сравнивать и выбирать предложения от разных банков на одной онлайн-площадке и совершать сделки без географических ограничений.

Проект «Маркетплейс» был инициирован Банком России в 2017 году с целью создания регуляторных условий для дистанционной продажи финансовых продуктов по всей стране.