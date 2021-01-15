ФНС напоминает: бухотчетность сдается только в электронном виде!

С 1 января 2021 года отменяется возможность представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе. Ее обязательный экземпляр представляется только в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи. Он направляется в налоговый орган по местонахождению налогоплательщика через оператора электронного документооборота.

Субъекты малого предпринимательства были вправе представлять обязательный экземпляр отчетности за 2019 год на бумажном носителе либо в виде электронного документа. С отчетности за 2020 год все экономические субъекты, в том числе представители малого бизнеса, обязаны представлять ее исключительно в виде электронного документа. Отчетность на бумаге налоговые органы принимать больше не будут.

Налоговики напоминают, что от представления обязательного экземпляра отчетности освобождаются:

организации бюджетной сферы; Центральный банк Российской Федерации; религиозные организации; организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк Российской Федерации; организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации; организации в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.